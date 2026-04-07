انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
عاجل
بعد وفاة والده | نجم الترجي يدرس اعتزال كرة القدم
طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب
خاص | العثور على زجاجات خمور داخل دولاب التمريض بمستشفى النصر للتأمين .. صور
فتى 14 عاما وراء استبعاد ايطاليا من المشاركة في كأس العالم.. ماذا فعل؟
فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي .. التفاصيل الكاملة
مصطفى بكري : القيادة السياسية تدير الأزمة الاقتصادية بحكمة
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

جوجل تدلل اليابان.. إصدار أزرق حصري من Pixel 10a

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية رسمياً هاتفها الذكي الأحدث (Pixel 10a) في الأسواق اليابانية، وذلك بعد مرور نحو شهر تقريباً على طرحه في الأسواق العالمية. 

وجاءت هذه الخطوة المتأخرة محملة بمفاجأة سارة للمستخدمين هناك، حيث خصت الشركة السوق الياباني بنسخة فريدة تأتي بلون أزرق داكن وجذاب أطلقت عليه اسم (Isai Blue). 

وتهدف هذه المبادرة إلى التعبير عن عميق الامتنان لجمهورها الوفي والمخلص، وذلك تزامناً مع الاحتفالات الخاصة بالذكرى العاشرة لإطلاق سلسلة هواتف "بيكسل" الذكية التي لاقت رواجاً كبيراً في اليابان تحديداً.

تعاون إنساني ملهم

ولم يأتِ ابتكار هذا اللون الساحر من فراغ؛ فقد عقدت عملاق التكنولوجيا تعاوناً إنسانياً وفنياً مع شركة الإبداع اليابانية "هيرالبوني" (Heralbony). 

وتُعرف هذه المؤسسة الرائدة بجهودها النبيلة في تمكين الفنانين الموهوبين من ذوي الهمم والقدرات الخاصة لإنتاج فنون راقية. 

وأثمر هذا التعاون المشترك عن خلط وابتكار درجة مميزة جداً من اللون الأزرق الداكن المائل للكحلي، ليصبح هذا اللون الحصري هو الخيار الخامس والنادر ضمن قائمة ألوان هذا الإصدار الاقتصادي الأنيق.

باقة هدايا متكاملة

وتتميز هذه النسخة الزرقاء الحصرية بأنها تتوفر فقط بسعة تخزين داخلية ضخمة تبلغ 256 جيجابايت، لتلبية كافة احتياجات المستخدمين في حفظ الصور ومقاطع الفيديو العائلية والتطبيقات المتنوعة. 

ولتكتمل الهدية، أضافت الشركة داخل العلبة غطاء حماية إضافي (Bumper Case) مصمماً خصيصاً لإبراز جمال ظهر الهاتف المسطح وحمايته من السقوط، إلى جانب مجموعة من الملصقات الأصلية. 

كما يمتد هذا التميز إلى داخل نظام التشغيل نفسه، حيث يضم الهاتف خلفيات شاشة حصرية رسمها فنانو مؤسسة "هيرالبوني"، بالإضافة إلى "سمة" (Theme) مخصصة لتغيير ألوان أيقونات التطبيقات بالكامل لتتماشى مع لون الهاتف الأزرق المريح للعين.

أداء سلس وذكي

وعلى الجانب التقني، يقدم الجهاز تجربة استخدام ممتازة للفئة المتوسطة، حيث يأتي بشاشة متطورة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزاً. 

وبعيداً عن المصطلحات التقنية المعقدة، يعني هذا الرقم أن الشاشة تقوم بتحديث صورتها 120 مرة في كل ثانية، مما يوفر للمستخدم حركة شديدة النعومة وسرعة استجابة مذهلة أثناء تصفح الإنترنت أو تشغيل الألعاب السريعة. 

كما يضم الهاتف كاميرا خلفية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لالتقاط صور شديدة النقاء بمجرد الضغط على الزر، مما يجعله خياراً مثالياً لمن يبحث عن هاتف عملي وسريع دون الحاجة لضبط إعدادات معقدة لالتقاط صورة احترافية.

سعر وموعد التوافر

وأتاحت الشركة هذه النسخة المميزة للطلب المسبق حالياً بسعر يبدأ من 79,900 ين ياباني، على أن تبدأ عمليات الشحن وتوصيل الأجهزة للمشترين في العشرين من شهر مايو المقبل. 

وإلى جانب هذا اللون الأزرق الحصري المتوفر بكميات محدودة حتى نفاذ الكمية، تستمر "جوجل" في طرح الألوان الأربعة الأساسية الأخرى للهاتف في اليابان وهي: البنفسجي الفاتح، الأبيض المائل للرمادي، الأحمر التوتي، والأسود الكلاسيكي، لترضي بذلك كافة الأذواق وتستكمل خطتها التوسعية بنجاح.

جوجل Pixel 10a Pixel

