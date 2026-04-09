مفاجأة جوجل لعشاق الألعاب.. ميزة جديدة في أندرويد 17 تقلب الموازين

كشفت تقارير حديثة أن شركة جوجل Google، بدأت بإدخال ميزة إعادة تعيين أزرار وحدات التحكم Controller Remapping على مستوى النظام ضمن الإصدار التجريبي أندرويد 17، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الألعاب على المنصة.

وبحسب تقرير نشره موقع Android Authority، تتيح ميزة جوجل الجديدة للمستخدمين تخصيص وظائف أزرار وأذرع التحكم في وحدات الألعاب Gamepad عبر النظام بالكامل، بدلا من الاقتصار على إعدادات كل لعبة على حدة.

وأوضح التقرير، نقلا عن الخبير التقني Mishaal Rahman، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب متكررة من المستخدمين بإضافة دعم أصلي لهذه الخاصية داخل نظام أندرويد.

تجربة موحدة عبر جميع الألعاب

تتميز الميزة الجديدة بعملها على مستوى النظام، ما يعني إمكانية ضبط إعدادات الأزرار مرة واحدة فقط لتطبق تلقائيا على جميع الألعاب المدعومة، دون الحاجة لإعادة التخصيص في كل مرة.

كما تدعم الميزة وحدات التحكم السلكية واللاسلكية عبر البلوتوث، مع توفير تحكم دقيق في مختلف المدخلات، بما في ذلك الأزرار الرئيسية، والمحفزات Triggers، وعصي التحكم.

خيارات تخصيص متقدمة

تسمح الخاصية للمستخدمين بإعادة تعيين وظائف الأزرار، وتبديل اتجاهات التحكم بين عصي الأنالوج ولوحة الاتجاهات D-pad، إلى جانب حفظ الإعدادات المخصصة مباشرة على الجهاز، ما يضمن تجربة لعب متسقة عبر مختلف الجلسات والألعاب.

سهولة الوصول والإعداد

يمكن الوصول إلى الميزة من خلال قائمة إعدادات جديدة مخصصة لوحدات التحكم داخل النظام، سواء للأجهزة المتصلة عبر الكابل أو البلوتوث، عبر إعدادات النظام أو قائمة الأجهزة المتصلة.

تركيز على سهولة الاستخدام



أشارت التقارير إلى أن جوجل صممت هذه الميزة مع مراعاة جانب إمكانية الوصول، بما يسمح للمستخدمين بتعديل عناصر التحكم بما يتناسب مع احتياجاتهم الجسدية أو تفضيلاتهم المختلفة في أنماط اللعب.

لا تزال في المرحلة التجريبية



ورغم المزايا الجديدة، لا تزال الخاصية متاحة حاليا فقط على الأجهزة التي تعمل بالإصدار التجريبي من أندرويد 17 (الإصدار التجريبي الثاني أو أحدث)، مع وجود بعض المشكلات التقنية البسيطة، مثل ظهور رموز أزرار غير دقيقة لبعض وحدات التحكم، رغم أن وظيفة إعادة التعيين نفسها تعمل بشكل سليم.