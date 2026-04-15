كل المشاهدين يقدروا يوقفوا الإعلانات مع بعض | ميزة جديدة مذهلة في يوتيوب

أطلقت منصة "يوتيوب" العالمية ميزة تجريبية جديدة تتيح للمشاهدين التعاون معاً لمنع ظهور الإعلانات المزعجة أو غير الملائمة، في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في كيفية إدارة المنصة للمحتوى الدعائي.

وتعتمد هذه الخاصية على نظام "المساهمة الجماعية"، حيث يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن الإعلانات التي تخالف المعايير أو تسبب إزعاجاً متكرراً، وبمجرد وصول عدد البلاغات إلى حد معين، تتدخل خوارزميات المنصة لمراجعة الإعلان أو إيقاف ظهوره لهذه الشريحة من الجمهور، مما يمنح المشاهدين سلطة أكبر في تشكيل تجربتهم البصرية.

سلطة الجمهور

كشفت التقارير أن هذه الميزة تأتي تحت اسم "Community Notes" أو ملاحظات المجتمع المخصصة للإعلانات، وهي تقنية تسمح للمستخدمين بإضافة سياق أو معلومات تصحيحية حول الإعلانات المضللة.

وببساطة، إذا ظهر إعلان يروج لمنتج وهمي أو يستخدم معلومات كاذبة، يمكن للمشاهدين كتابة ملاحظة تظهر للآخرين تحذرهم من هذا المحتوى. هذا "الذكاء الجماعي" يهدف إلى تنقية المنصة من الاحتيال الرقمي، وهو مصطلح يشير إلى المحاولات البرمجية لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم أو أموالهم عبر عروض وهمية.

خوارزميات الرقابة

أعلنت يوتيوب أن النظام الجديد سيعتمد على "خوارزميات التحقق" لضمان عدم إساءة استخدام هذه السلطة من قبل المستخدمين.

تعتبر الخوارزميات هي مجموعة من القواعد البرمجية الذكية التي تحلل سلوك الأفراد؛ فإذا حاول مجموعة من الأشخاص استهداف إعلان لشركة معينة بشكل كيدى دون سبب حقيقي، سيتجاهل النظام هذه البلاغات.

تهدف المنصة من ذلك إلى إيجاد توازن بين رغبة المشاهد في التخلص من الإعلانات "المستفزة" وحق المعلنين في الوصول إلى جمهورهم، خاصة وأن الإعلانات هي المورد المالي الرئيسي لصناع المحتوى.

صراع المشاهدة

حذرت منصات إعلانية من أن هذه الميزة قد تؤدي إلى تراجع أرباح القنوات الصغيرة إذا زاد "التعاون الجماعي" لإيقاف الإعلانات بشكل مفرط.

ومع ذلك، ترى يوتيوب أن تحسين جودة الإعلانات وجعلها أقل إزعاجاً سيقلل من لجوء المستخدمين إلى "أدوات حظر الإعلانات" (Ad Blockers) الخارجية، وهي برامج غير رسمية تقوم بحذف الإعلانات نهائياً وتسبب خسائر فادحة للشركة.

فبدلاً من المنع الكلي، تسعى المنصة لتقديم إعلانات "ذكية" تحظى بقبول الجمهور ولا تدفعهم للنفور من التطبيق.

مستقبل التفاعل

طرحت المنصة هذه الميزة لعدد محدود من المستخدمين في الوقت الحالي لاختبار مدى كفاءتها قبل تعميمها عالمياً. ويعد هذا التوجه جزءاً من رؤية أوسع لتحويل "يوتيوب" من مجرد شاشة عرض إلى بيئة تفاعلية يشارك فيها المستخدم في اتخاذ القرار.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المشاهد المصري والعربي، حيث سيصبح المستهلك هو "الرقيب الأول" على جودة ومصداقية ما يظهر على شاشته من مواد ترويجية، مما يفرض على الشركات المعلنة تقديم محتوى أكثر ابتكاراً واحتراماً لعقلية المشاهد.