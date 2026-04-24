تنبيه رسمي من الأرصاد بشأن طقس غدٍ السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا السبت الموافق 25 أبريل 2026، حيث ترتفع درجات الحرارة، ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء ليلا.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وعلى السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحرى وتبدأ فى الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا :

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 17

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21