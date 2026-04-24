وزارة السياحة والآثار تستضيف 155 وكيلا سياحيا

استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفداً يضم 155 وكيلاً سياحياً تابعين لأحد أشهر منظمى الرحلات الألمان، في رحلة تعريفية شملت مدينتي القاهرة والغردقة، بهدف تعريفهم بما تتمتع به المدينتان من تنوع وثراء سياحي، وتسليط الضوء على البرامج السياحية التي تجمع بين المقاصد الشاطئية والثقافية، بما يسهم في تعزيز حركة الحجوزات السياحية الوافدة من السوق الألماني خلال الموسم القادم.

وتضمن البرنامج السياحي للوفد زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، إلى جانب عدد من المعالم السياحية بمدينة الغردقة.

وخلال الرحلة، التقى الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالوكلاء السياحيين.

وخلال اللقاء؛ قدّم الدكتور أحمد يوسف عرضاً تقديمياً استعرض خلاله ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع في المنتجات والأنماط السياحية، إلى جانب الوجهات السياحية الجديدة، وما يقدمه من تجارب سياحية تلبي مختلف اهتمامات السائحين، فضلاً عن استعراض جهود الدولة في تطوير البنية التحتية السياحية وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.

ومن جانبه، أشار محمد فرج، مدير المكتب السياحي ببرلين، إلى أن تنظيم هذه الرحلة يأتي في إطار الجهود الترويجية المستمرة التي تبذلها الهيئة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق، ولا سيما السوق الألماني الذي يُعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأضاف أن منظم الرحلات الألماني الشهير يُعد من أبرز منظمي الرحلات بالسوق الألماني بالنسبة للمقصد السياحي المصري، كما يُصنف كثاني أكبر منظم رحلات على مستوى أوروبا، مشيراً إلى أن المجموعة الألمانية تضم أكثر من 20 علامة تجارية مؤثرة في الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر.

