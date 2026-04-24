بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 18 إلى 24 أبريل 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات وافتتاحات للمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، مشاركة رئيس الوزراء بفعاليات الإعلان عن إطلاق المشروع التنموي العمراني "The Spine" بمدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، والذي يتكون من 165 برجًا، ويسهم بما يعادل 818 مليار جنيه في حصيلة ضرائب للموازنة العامة للدولة، كما يتوافر به أكثر من مليون ونصف مليون متر مسطحات خضراء.

وخلال كلمته بفعاليات إطلاق المشروع، أكد أن الرسالة المهمة من انطلاق هذا المشروع في هذا التوقيت، أنه في خضم حالة عدم اليقين عالميًا وإقليميًا، فإن هناك استثمارات ضخمة ترى أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وأن ما يتم ضخه من استثمارات سيحقق أعلى عوائد اقتصادية ممكنة.

كما أجرى رئيس الوزراء جولة بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بشمال سيناء، حيث شهد احتفالية افتتاح مصنع شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية في المنطقة الصناعية ببئر العبد، كما تابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خط سكة حديد (بئر العبد ـ العريش ـ رأس النقب بطول 353 كم) ضمن الممر اللوجستي العريش / طابا.

وتفقد محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش، ومشروع تطوير ميناء العريش البحري، والموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار العريش الدولي، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا حضريًا بمركزي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء.

وفي إطار متابعة توافر السلع الأساسية، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، وجهود حوكمة منظومة الدعم الموجه للفئات المستهدفة من المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات مسبقة اتخذتها الحكومة في هذا الملف، أسهمت في وجود مخزون مطمئن من مختلف السلع يكفي لعدة شهور.

ولفت إلى ما نشهده من أزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة حاليًا، ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، وهو ما دفع مختلف الدول لترشيد نفقاتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية في هذا الإطار تستهدف تنفيذ مزيد من إجراءات الحوكمة لمنظومة الدعم، بما يسهم في استهداف الشرائح المطلوب إيصال الدعم لها.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" الفرنسية والوفد المرافق له، لاستعراض إمكانات مركز الأبحاث والتطوير التابع للشركة، ودوره في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أشاد بإعلان الشركة افتتاح مركزها الجديد في مصر، كونه أحد أبرز مراكز البحث والتطوير التابعة لها عالميًا، مشيرًا إلى دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة "فاليو" في مصر، وحرصها على التوسع في الاستفادة من الكفاءات المصرية المتميزة من المهندسين والمبتكرين.

وألقى رئيس الوزراء كلمة أمام مجلس النواب، أكد خلالها أنه تم تأمين موقف السلع الاستراتيجية خلال الأزمة العالمية الحالية، والتأكد من وجود أرصدة آمنة من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، مع ضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن خطة ترشيد الاستهلاك حققت وفرًا خلال الأسبوع الأول بلغ 18 ألف ميجاوات ساعة، ووفرًا في الوقود بلغ 3,5 مليون م3، ووفرًا في يوم العمل عن بعد بلغ 4700 ميجاوات ساعة، و980 ألف م3 وفرًا في الوقود، مؤكدًا حرص الحكومة على إعداد مجموعة متكاملة من السيناريوهات للتعامل مع مختلف الاحتمالات، بما يضمن جاهزية الدولة للتحرك بكفاءة ومرونة، والحفاظ على استقرار الأوضاع.

وشارك رئيس الوزراء في منتدى الأعمال المصري ـ الفنلندي، حيث أكد أن مصر بوابة استراتيجية إلى منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، مدعومة بقاعدة سكانية شابة وبرنامج واسع لتطوير البنية التحتية، داعيًا الشركاء الفنلنديين إلى استكشاف عدد من القطاعات ذات الأولوية التي تمثل فرصًا واعدة للتعاون، من بينها التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما عقد لقاءً مع رئيس جمهورية فنلندا على هامش المنتدى، حيث أشار إلى أن مصر مهتمة بتعزيز تعاونها مع فنلندا في مجال التعليم.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، حيث تم التأكيد على مواصلة الحكومة بذل جهودها لتلبية احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية من مصادر الطاقة المتنوعة، كما تم استعراض مستجدات الموقف الحالي لإمدادات الطاقة لضمان تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية دون انقطاع، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

واختتم رئيس الوزراء أنشطة هذا الأسبوع، بجولة موسعة لافتتاح 9 مشروعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإجمالي استثمارات 182.5 مليون دولار.

وكان من أبرزها مصنع للمنتجات الورقية والصحية باستثمارات 100 مليون دولار، وتوسعات مصنع للمحاليل الطبية الوريدية بمنطقة السخنة الصناعية، ومصنع  لصناعة المواسير الصلب باستثمارات 45 مليون دولار، ومصنع للزجاج المحدودة" بمنطقة السخنة الصناعية باستثمارات تتراوح بين 6 و8 ملايين دولار.

ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها
ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها
ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها

أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم

