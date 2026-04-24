ازدواجية لافتة .. ترامب يغفو مجددا باجتماع بعد سنوات من وصف بايدن بالنعاس

في واقعة جديدة أثارت الجدل، بدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ من العمر 79 عاما، قد غفا مجددا خلال اجتماع رسمي، وذلك أثناء إعلانه المتلفز عن اتفاق مع شركة الأدوية Regeneron داخل المكتب البيضاوي.



ووفقًا للتقرير، ظهرت علامات الإرهاق على ترامب في منتصف كلمته، حيث أغلقت عيناه بشكل متكرر قبل أن يعاود فتحهما، بينما كان عدد من أعضاء حكومته ومسؤولي الشركة يقفون خلفه خلال الإعلان.



وتأتي هذه الواقعة في ظل انتقادات سابقة لترامب، الذي اعتاد وصف الرئيس السابق جو بايدن بـ"النعسان"، رغم تعرضه هو نفسه لمواقف مشابهة مؤخرًا.



وأشار التقرير إلى أن آخر مرة ظهر فيها ترامب وهو يغفو علنًا كانت الشهر الماضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أثناء حديث وزير الدفاع بيت هيغسيث حول تغطية وسائل الإعلام للحرب المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران ولبنان.

كما لفت إلى واقعة أخرى قبل ذلك بأيام، بدا خلالها ترامب وكأنه غفا خلال مؤتمر صحفي بشأن فريق عمل ممفيس.

Trump is about to hit REM on camera during an Oval Office event. It's just incredible. pic.twitter.com/h0BwcHLURJ — Aaron Rupar (@atrupar) April 23, 2026



واختتم التقرير بالإشارة إلى أن تكرار هذه المواقف، إلى جانب تصريحاته المثيرة للجدل عبر منصات التواصل، يثير تساؤلات حول حالته الذهنية وقدرته على التركيز، بحسب ما ورد في التقرير.