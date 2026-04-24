سياسية أمريكية لـصدى البلد: مواجهة شرسة بين طهران وواشنطن.. وكابوس انتخابي ينتظر ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فرناس حفظي

في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، تبرز تساؤلات حول سيناريوهات التصعيد المحتملة وحدود المواجهة في المرحلة المقبلة، في وقت تتشابك فيه العوامل الاقتصادية والسياسية والعسكرية بشكل معقد.

وقدمت السياسية الأمريكية إيرينا تسوكرمان قراءة تحليلية لـ“صدى البلد” حول احتمالات تطور الأوضاع، وانعكاسات أي تصعيد جديد على الإقليم والعالم.

وقالت تسوكرمان إن اندلاع جولة ثانية من القتال مع إيران يظل احتمالا واردا، لكنه لن يكون سريعا أو سهلًا، مشيرة إلى أن البيئة الحالية لا تسمح بتصعيد غير محسوب، حيث تواجه أي خطوة عسكرية قيودا وضغوطًا فورية.

وأكدت أن المشهد الأقرب هو استمرار التوترات على مستوى مرتفع، مع وقوع حوادث متفرقة واختبارات متبادلة بين الطرفين، دون الانزلاق إلى حرب شاملة طويلة الأمد.

وأوضحت أن العامل الاقتصادي يمثل أحد أبرز العوائق، إذ إن أي تصعيد جديد قد يؤثر مباشرة على مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط ويدفع بمعدلات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا إلى الارتفاع، وهو ما يشكل ضغطا سياسيا داخليا كبيرا.

وأشارت إلى أن اقتصادات دول الخليج ستكون من بين المتضررين، في ظل اعتمادها على الاستقرار لجذب الاستثمارات وتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي.

وفي السياق السياسي الداخلي الأمريكي، أكدت تسوكرمان أن الاعتبارات الانتخابية، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية، تجعل أي تصعيد عسكري محل حسابات دقيقة، حيث يمكن أن تتحول تكلفة الحرب، من ارتفاع أسعار الوقود إلى الخسائر البشرية، إلى قضية انتخابية مؤثرة، لذلك، تميل الإدارة إلى عمليات محدودة ومضبوطة بدلا من حروب مفتوحة.

وأضافت أن قدرات إيران الصاروخية ما زالت كبيرة لكنها ليست بلا حدود، في حين تواجه الولايات المتحدة تحديات تتعلق بمخزونات أنظمة الدفاع الجوي والذخائر الدقيقة، التي تحتاج إلى وقت وتكلفة كبيرة لإعادة التزود بها، ما يفرض قيودا على مدى التصعيد.

وشددت على أن المنطقة بأكملها تبقى عاملا حاسما في أي مواجهة محتملة، نظرا لوجود ساحات قابلة للاشتعال مثل لبنان والعراق وسوريا واليمن، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والسياسية في دول أخرى، ما يجعل أي تصعيد قابلا للامتداد سريعا إلى جبهات متعددة.

واختتمت بالقول إن احتمالية التصعيد لا تعني بالضرورة اندلاع حرب شاملة، لكن أي شرارة سواء كانت فشل مفاوضات أو هجوم صاروخي أو حادث بحري قد تدفع نحو مواجهة محدودة، مع بقاء خطر الانزلاق قائما إذا حدثت أخطاء في الحسابات أو تداخلت عدة أزمات في وقت واحد.

