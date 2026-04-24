تصعيد جديد.. إيران تحذر من استهداف النفط السعودي في حال ضرب منشآتها

وجه المسؤول الإيراني البارز إسماعيل أصفهاني رسالة تهديد مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرا من تداعيات أي استهداف للبنية التحتية النفطية الإيرانية.



ونقلت التقارير عن المسؤول قوله إن أي هجوم على منشآت النفط الإيرانية سيقابل برد فوري يستهدف منشآت للطاقة في السعودية، مشددًا على أن “قائمة الأهداف واضحة” وأن الرد سيكون بالمثل.

وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر أن الصين طالبت مواطنيها بمغادرة إيران بشكل عاجل، في ظل ما وصفته بـ”الوضع المعقد وغير المستقر” واحتمالات تجدد التصعيد العسكري.



كما أشارت تقارير دولية إلى استمرار التوتر في المنطقة، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية وعسكرية متسارعة تتعلق بملف إيران ومضيق هرمز، وسط مخاوف من توسع دائرة المواجهة في حال انهيار وقف إطلاق النار القائم.