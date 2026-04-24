الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال 2026.. ترامب يطرح بديل منتخب إيران وإيطاليا ترفض| إيه الحكاية؟

القسم الرياضي

يكتنف الغموض مشاركة منتخب إيران ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، وهي مجموعة كانت مرشحة لمنافسة قوية، قبل أن تثير أزمة مشاركة المنتخب الإيراني حالة من الغموض حول شكل المنافسات. 

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم 2026 في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط استمرار الجدل بشأن مشاركة إيران في ظل التوترات السياسية الحالية.

حرب إيران الجارية والتوترات السياسية في المنطقة ساهمت بشكل كبير في إثارة حالة من الجدل حول مشاركة منتخب بلادها من عدمه في مونديال 2026.
غموض موقف مشاركة منتخب إيران في مونديال 2026 جعل الساسة في أمريكا يلوحون بإمكانية مشاركة منتخب إيطاليا حال استمرار تعذر مشاركة الإيرانيين في كأس العالم التي تنطلق منافساته خلال شهر يونيو القادم.

المسئولين عن الرياضة في إيطاليا رفضوا المشاركة كبديل لمنتخب إيران في كأس العالم 2026.

الآتزوري بديلا

اقترح المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باولو زامبولي، على ترامب والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن يحل منتخب الآتزوري الإيطالي بديلا عن نظيره منتخب إيران في كأس العالم 2026.

وقال مستشار الرئيس ترامب عبر تصريحات صحفية: كوني من أصول إيطالية، سيكون حلمًا رؤية الآتزوري هنا، الخبرة تبرر ذلك لأننا نمتلك 4 كؤوس عالم.

أمريكا والحرس الثوري
قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في تصريحات صحفية عن إمكانية إستبدال منتخب إيران بمنتخب إيطاليا في كأس العالم 2026:

لا نريد أن نحرم الرياضيين الإيرانيين من المشاركة في كأس العالم 2026 ، ولكن لن نسمح بدخول الحرس الثوري في بعثة منتخب بلادهم تحت غطاء الوفد المرافق أو المساعدين أو الصحفيين.

قيود محتملة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تعارض مشاركة المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم 2026، مؤكداً أن القيود المحتملة تتعلق فقط ببعض المرافقين المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، وليس باللاعبين أنفسهم.

وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن واشنطن لا تسعى لمنع الرياضيين الإيرانيين من دخول البلاد، لكنها قد ترفض منح تأشيرات لأشخاص يُشتبه بارتباطهم بالحرس الثوري، حتى لو كانوا ضمن الوفود الرسمية كمدربين أو إعلاميين.

إيطاليا ترفض
رفض وزير الرياضة الإيطالي مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستبدال إيران بمنتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وأكد وزير الرياضة الإيطالي على أحقية التأهل الرياضي لأي منتخب في العالم على أرض الملعب.

ما هي قهوة البيض؟
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها
أعراض ارتفاع السكر في الدم
