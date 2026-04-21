ماكرون في زيارة تاريخية إلى قبرص .. الخميس
كالاس : الشرق الأوسط عند مفترق طرق .. واستئناف القتال يكلّف الجميع ثمنا باهظًا
اليونان ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان
عقوبات أمريكية جديدة تخنق طرق الإمداد الإيرانية
أحمد موسى : مشروعات قوانين الأحوال الشخصية بمجلس النواب الأيام المقبلة
ماتت بفستان الفرح | جمال شعبان : الفرح الشديد يسبب الوفاة مثل الزعل
فلسطين: جريمة قرية المغير تصعيد خطير بدعم من حكومة اليمين المتطرف
مساس بالوضع التاريخي للقدس | مصر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
تفعيل ترامب للسلاح النووي.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن مسار حرب أمريكا وإيران
إحباط محاولة انتحا.ر مسن داخل محكمة طنطا بعد تأييد حكم نفقة
إيطاليا تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على إهانة مذيع تليفزيوني لـ ميلوني
هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
رياضة

قناصة مصرية صاعدة.. ميرفت أنور تخترق قائمة أفضل 7 رماة في مونديال الناشئين

محمد سمير

بأداء اتسم بالدقة والتركيز العالي، نجحت البطلة المصرية ميرفت أنور في تحقيق إنجاز رقمي دولي بحصولها على المركز السابع عالمياً في منافسات البندقية 10 متر، ضمن فاعليات بطولة كأس العالم للرماية للناشئين 2026.

هذا الترتيب المتقدم يضع اللاعبة ذات الـ16 عاماً ضمن قائمة نخبة الرماة على مستوى العالم، بعد تفوقها الرقمي على عشرات المشاركين من دول رائدة في اللعبة مثل الهند وفرنسا وروسيا والسويد.

​تطور رقمي بإشراف فني

​يعد هذا المركز (السابع عالمياً) انعكاساً حقيقياً للطفرة التي حققها المنتخب المصري للناشئين تحت قيادة المدرب أمجد حسين، حيث أظهرت لغة الأرقام في البطولة تطوراً ملحوظاً في مستوى ميرفت أنور، وقدرتها على الثبات وسط أجواء المنافسة العالمية الشرسة التي تحتضنها ميادين العاصمة الجديدة.

​رئيس الاتحاد: أرقامنا تتحدث عن طموحنا

​أكد حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، أن تحقيق المركز السابع في بطولة تضم صفوة رماة العالم هو مؤشر قوي على صحة المسار الفني للاتحاد، قائلاً:

​"أن تأتي لاعبة مصرية في المركز السابع عالمياً في سن الـ16 عاماً، هو نجاح باهر للسياسة التي نتبعها في اكتشاف المواهب. نحن ننظر إلى هذا الرقم كخطوة أساسية في مشروع صناعة البطل الأولمبي، فالمنافسة لم تكن سهلة أمام 26 دولة وأكثر من 250 رامٍ ورامية."

​تواصل التحدي في "مدينة الأبطال"

​تستمر البطولة في تقديم مستويات فنية مبهرة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمةالجديدة، حيث تتواصل المنافسات حتى 27 أبريل الجاري.

ويعد تحقيق مصر لمراكز متقدمة في قائمة العشرة الأوائل (Top 10) تأكيداً على جدارة الميادين المصرية باستضافة أكبر المحافل الدولية وتقديم أبطال قادرين على مقارعة الكبار.

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء بكام؟..أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مهرجان كان

تفاصيل مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي 79

امينه خليل

بفستان جلد.. أمينة خليل تبرز جمالها عبر إنستجرام

دره

درة تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد

بالصور

شبهة جنائية ولا موت طبيعي.. اعرف سبب وفاة ضياء العوضي وطرق الوقاية منه

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

الشرقية تتشح بالسواد عقب رحيل مفاجئ لعروسة بعد ساعات من زفافها بأولاد صقر

تشييع
تشييع
تشييع

بعد وفاة الدكتور ضياء العوضي.. أعراض الجلطة القلبية وطرق الوقاية منها

اسباب واعراض وطرق الوقاية من جلطات القلب بعد وفاه الدكتور ضياء العوضي
اسباب واعراض وطرق الوقاية من جلطات القلب بعد وفاه الدكتور ضياء العوضي
اسباب واعراض وطرق الوقاية من جلطات القلب بعد وفاه الدكتور ضياء العوضي

هل السكر الطبيعي خطر؟ دراسة تحذر من الفركتوز وزيادة الأمراض الأيضية

إستهلاك السكر الطبيعي يزيد من أمراض التمثيل الغذائي
إستهلاك السكر الطبيعي يزيد من أمراض التمثيل الغذائي
إستهلاك السكر الطبيعي يزيد من أمراض التمثيل الغذائي

فيديو

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد