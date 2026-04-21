قناصة مصرية صاعدة.. ميرفت أنور تخترق قائمة أفضل 7 رماة في مونديال الناشئين

بأداء اتسم بالدقة والتركيز العالي، نجحت البطلة المصرية ميرفت أنور في تحقيق إنجاز رقمي دولي بحصولها على المركز السابع عالمياً في منافسات البندقية 10 متر، ضمن فاعليات بطولة كأس العالم للرماية للناشئين 2026.

هذا الترتيب المتقدم يضع اللاعبة ذات الـ16 عاماً ضمن قائمة نخبة الرماة على مستوى العالم، بعد تفوقها الرقمي على عشرات المشاركين من دول رائدة في اللعبة مثل الهند وفرنسا وروسيا والسويد.

​تطور رقمي بإشراف فني

​يعد هذا المركز (السابع عالمياً) انعكاساً حقيقياً للطفرة التي حققها المنتخب المصري للناشئين تحت قيادة المدرب أمجد حسين، حيث أظهرت لغة الأرقام في البطولة تطوراً ملحوظاً في مستوى ميرفت أنور، وقدرتها على الثبات وسط أجواء المنافسة العالمية الشرسة التي تحتضنها ميادين العاصمة الجديدة.

​رئيس الاتحاد: أرقامنا تتحدث عن طموحنا

​أكد حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، أن تحقيق المركز السابع في بطولة تضم صفوة رماة العالم هو مؤشر قوي على صحة المسار الفني للاتحاد، قائلاً:

​"أن تأتي لاعبة مصرية في المركز السابع عالمياً في سن الـ16 عاماً، هو نجاح باهر للسياسة التي نتبعها في اكتشاف المواهب. نحن ننظر إلى هذا الرقم كخطوة أساسية في مشروع صناعة البطل الأولمبي، فالمنافسة لم تكن سهلة أمام 26 دولة وأكثر من 250 رامٍ ورامية."

​تواصل التحدي في "مدينة الأبطال"

​تستمر البطولة في تقديم مستويات فنية مبهرة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمةالجديدة، حيث تتواصل المنافسات حتى 27 أبريل الجاري.

ويعد تحقيق مصر لمراكز متقدمة في قائمة العشرة الأوائل (Top 10) تأكيداً على جدارة الميادين المصرية باستضافة أكبر المحافل الدولية وتقديم أبطال قادرين على مقارعة الكبار.