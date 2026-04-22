خبير لوائح: قيود جديدة تربك حسابات الأندية الأفريقية في مونديال 2029

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة تفاصيل لائحة المشاركة في كأس العالم للأندية 2029 لقارة أفريقيا.

وأوضح العمايرة، عبر حسابه على «فيسبوك»، أنه يحق لناديين من دولة واحدة المشاركة في البطولة حتى في حال عدم تتويجهما باللقب، وذلك وفقًا للتصنيف، حال فوز فريق واحد بالبطولة أكثر من مرة.

وقال إن الحد الأقصى لمشاركة الأندية من نفس الدولة هو ناديان فقط، مؤكدًا أنه لا يجوز مشاركة أكثر من ناديين من نفس البلد، إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون جميع الأندية المشاركة قد توجت باللقب.

جدير بالذكر أن الأهلي ودع منافسات دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام الترجي التونسي في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.