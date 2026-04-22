خبير لوائح يكشف سبب عدم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2029

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن مشاركة الأندية في كأس العالم للأندية لها معايير واضحة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تعتمد بشكل أساسي على أبطال دوري أبطال إفريقيا، وليس على التصنيفات أو الدعوات.

وقال "العمايرة"، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة «CBC»: «عندما كان سيشارك نادي الزمالك في نسخة 2001، كان ذلك من خلال دعوة بعد تتويجه بكأس الكؤوس الإفريقية وليس دوري أبطال إفريقيا».

وتابع: «لوائح فيفا تنص على تخصيص أربعة مقاعد لقارة إفريقيا في كأس العالم للأندية، تُمنح لأبطال دوري الأبطال في كل نسخة، وفي بعض الحالات يتم اللجوء إلى التصنيف عند تكرار الأبطال».

وأكمل: «وفقًا للوضع الحالي، فإن نادي بيراميدز سيكون ضمن المشاركين في النسخة المقبلة، باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، وفي حال فوز الزمالك بالكونفدرالية لن يشارك».

وأشار إلى أن التصنيف القاري لا يُعتد به في تحديد المشاركين في كأس العالم للأندية، وأن فيفا يعتمد فقط على بطولة دوري الأبطال.

واستكمل: «في حال تطبيق المعايير الحالية، تكون الأندية المشاركة هي بيراميدز وصن داونز والجيش الملكي والترجي، ما يعني عدم مشاركة الأهلي في هذه الحالة».

واختتم تصريحاته قائلًا: «النادي الأهلي يجب أن يتوج بدوري أبطال إفريقيا لضمان المشاركة في كأس العالم للأندية».