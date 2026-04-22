خبير لوائح يكشف سبب عدم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2029
شبانة: مواجهة بيراميدز مفتاح تتويج الزمالك بالدوري
لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف
«دينية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن زيادة إيجارات أراضي الأوقاف .. اليوم
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية .. «حزب الله» يعلن تنفيذ عملية صاروخية
خبير لوائح: الإسماعيلي مُهدّد بالهبوط لدوري القسم الثاني بسبب النجوم
انتشار شديد للذباب.. ماذا يحدث في شوارع ومنازل المصريين؟ | خبير زراعي يكشف الأسباب
دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح لجلب الرزق وبدء يومك ببركة وطمأنينة
اتفاق سريع .. «فوكس نيوز» تكشف مفاجأة مدوية بشأن بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران
أمام برج إيفل .. محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور له من باريس | صور
أسباب إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خبير لوائح يكشف سبب عدم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2029

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن مشاركة الأندية في كأس العالم للأندية لها معايير واضحة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تعتمد بشكل أساسي على أبطال دوري أبطال إفريقيا، وليس على التصنيفات أو الدعوات.

وقال "العمايرة"، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة «CBC»: «عندما كان سيشارك نادي الزمالك في نسخة 2001، كان ذلك من خلال دعوة بعد تتويجه بكأس الكؤوس الإفريقية وليس دوري أبطال إفريقيا».

وتابع: «لوائح فيفا تنص على تخصيص أربعة مقاعد لقارة إفريقيا في كأس العالم للأندية، تُمنح لأبطال دوري الأبطال في كل نسخة، وفي بعض الحالات يتم اللجوء إلى التصنيف عند تكرار الأبطال».

وأكمل: «وفقًا للوضع الحالي، فإن نادي بيراميدز سيكون ضمن المشاركين في النسخة المقبلة، باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، وفي حال فوز الزمالك بالكونفدرالية لن يشارك».

وأشار إلى أن التصنيف القاري لا يُعتد به في تحديد المشاركين في كأس العالم للأندية، وأن فيفا يعتمد فقط على بطولة دوري الأبطال.

واستكمل: «في حال تطبيق المعايير الحالية، تكون الأندية المشاركة هي بيراميدز وصن داونز والجيش الملكي والترجي، ما يعني عدم مشاركة الأهلي في هذه الحالة».

واختتم تصريحاته قائلًا: «النادي الأهلي يجب أن يتوج بدوري أبطال إفريقيا لضمان المشاركة في كأس العالم للأندية».

