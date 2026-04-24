تطور مفاجئ.. ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى باكستان بقرار من ترامب| تفاصيل

أفاد مسئولان في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN أن الرئيس دونالد ترامب سيرسل مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان للمشاركة في محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح المسئولان أن نائب الرئيس جيه دي فانس لا يعتزم حاليًا حضور المحادثات نظرًا لعدم مشاركة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أيضًا.

ويُنظر إلى قاليباف داخليًا من قبل مسؤولي البيت الأبيض على أنه رئيس الوفد الإيراني ونظير فانس.

ومع ذلك، سيكون نائب الرئيس على أهبة الاستعداد للسفر إلى إسلام آباد في حال إحراز تقدم في المحادثات، وفقًا للمسئولين، وسيتواجد أعضاء من طاقمه في باكستان لحضور المفاوضات.

يعمل كوشنر وويتكوف مع المسئولين الإيرانيين منذ أشهر على التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن المواد النووية الإيرانية.