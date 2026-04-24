نتنياهو : حزب الله يحاول تخريب الهدنة في لبنان

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل غير مباشر إلى تمديد وقف إطلاق النار في لبنان، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلًا.

وصرح نتنياهو في مقطع فيديو نشره قائلًا: "أجريتُ محادثة ممتازة مع الرئيس ترامب. إنه يمارس ضغوطًا شديدة على إيران، اقتصاديًا وعسكريًا. ونحن نعمل بتعاون كامل"، بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الأمر نفسه ينطبق على لبنان، فقد بدأنا عملية لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح أن حزب الله يحاول تخريب هذه العملية. نحتفظ بحرية كاملة في العمل ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات الناشئة. لقد ضربنا أمس وضربنا اليوم. ونحن عازمون على استعادة الأمن لسكان الشمال."