نهاية نتنياهو.. تطورات مفاجئة في إسرائيل بشأن حكومة الاحتلال

قال الصحفي الإسرائيلي، جاي بيليج، خلال مقابلة إذاعية: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد لا يخوض الانتخابات المقبلة، مرجحا أنه قد يفضل الحصول على عفو؛ بدلاً من خسارة محتملة في صناديق الاقتراع.

وأضاف بيليج، أن هذا السيناريو قد يُقدم للرأي العام على أنه “انسحاب لأسباب صحية”؛ ما قد يسهل على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج التعامل مع ملف العفو، وإقناع الجمهور به- بحسب تعبيره-.

وأشار إلى أن هذا الطرح يظل في إطار التقديرات الشخصية، وليس معلومات مؤكدة، موضحًا أنه كان قد أخطأ في توقعات سابقة تتعلق بمستقبل نتنياهو السياسي، لكنه يرى أن الواقع الحالي أكثر تعقيدا مما كان متوقعا.

وفي وقت سابق، كشف تقرير طبي حديث صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تفاصيل حالته الصحية، مؤكداً أنه يتمتع بوضع صحي جيد؛ بعد خضوعه لعلاج ناجح لإزالة ورم سرطاني صغير في البروستاتا.

وأوضح التقرير أن نتنياهو أجرى في نهاية عام 2024 عملية جراحية لعلاج تضخم حميد في البروستاتا، تكللت بالنجاح دون مضاعفات، وخلال متابعة طبية روتينية لاحقًا، تم اكتشاف آفة صغيرة تبين أنها ورم سرطاني في مراحله المبكرة، دون أي انتشار إلى أعضاء أخرى.

وأشار الأطباء إلى أن نتنياهو خضع لعلاج إشعاعي دقيق ومتطور، أسفر عن اختفاء الورم بشكل كامل، وهو ما أكدته الفحوصات الطبية اللاحقة، التي لم تُظهر أي أثر للمرض.