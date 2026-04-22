هند الضاوي: نتنياهو يوظف المصطلحات الدينية لتسويق اتفاقيات سياسية

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أنه غرار اتفاقيات أبراهام، تشهد تطورًا جديدًا مع توقيع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاق مع رئيس الأرجنتين، أولى ما يُسمى بـ"اتفاقيات إسحاق" مع دولة في أمريكا اللاتينية.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فكرة إطلاق اسم "اتفاق إسحاق" تمثل مبالغة في استخدام المصطلحات ذات الطابع الديني، بهدف إضفاء نوع من القداسة أو السمو على اتفاقيات سياسية، رغم كونها اتفاقيات غير بريئة من حيث الدوافع والأهداف.

وأضافت هند الضاوي أن هذا التوجه يستخدم من أجل شرعنة الاتفاقيات ومنحها غطاءً دينيًا يسهّل تمريرها سياسيًا وإقليميًا، مشيرة إلى أن توظيف الرموز الدينية في هذا السياق يثير تساؤلات عديدة حول أهدافه الحقيقية.

وأشارت هند الضاوي إلى أن نتنياهو يعتمد على استخدام المصطلحات الدينية في تسويق الاتفاقيات السياسية التي يبرمها، وأن ذلك يأتي في إطار استراتيجية للتأثير على الرأي العام وتبرير هذه الاتفاقات، مشيرة إلى تساؤلات حول الربط بين دول أمريكا اللاتينية والرموز الدينية المرتبطة بسيدنا إسحاق عليه السلام.