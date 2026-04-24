مكتب نتنياهو يكشف حالته الصحية بعد خضوعه للعلاج الإشعاعي

كشف تقرير طبي حديث صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تفاصيل حالته الصحية، مؤكداً أنه يتمتع بوضع صحي جيد بعد خضوعه لعلاج ناجح لإزالة ورم سرطاني صغير في البروستاتا.

وأوضح التقرير أن نتنياهو أجرى في نهاية عام 2024 عملية جراحية لعلاج تضخم حميد في البروستاتا، تكللت بالنجاح دون مضاعفات، وخلال متابعة طبية روتينية لاحقًا، تم اكتشاف آفة صغيرة تبين أنها ورم سرطاني في مراحله المبكرة، دون أي انتشار إلى أعضاء أخرى.



وأشار الأطباء إلى أن نتنياهو خضع لعلاج إشعاعي دقيق ومتطور، أسفر عن اختفاء الورم بشكل كامل، وهو ما أكدته الفحوصات الطبية اللاحقة، التي لم تُظهر أي أثر للمرض.



كما أظهر التقرير أن رئيس الوزراء يتمتع بلياقة بدنية جيدة، مع نتائج طبيعية للفحوصات الدورية، بما في ذلك وظائف القلب وتحاليل الدم، إضافة إلى انتظامه في ممارسة النشاط البدني.



وفي تعليق له، أكد نتنياهو أنه تعامل مع المشكلة الصحية فور اكتشافها، مشددًا على أهمية الكشف المبكر، وموجّهًا رسالة للجمهور الإسرائيلي بضرورة الاهتمام بالصحة وإجراء الفحوصات الدورية.