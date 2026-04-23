نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة لمواجهة مختلف السيناريوهات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة لمواجهة مختلف السيناريوهات، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، مؤكداً استمرار الاستعدادات العسكرية على أعلى مستوى.

وجاءت تصريحات نتنياهو في منشور عبر منصة “إكس”، حيث أشار إلى مشاركته في لقاء مع جنود يعملون ضمن منظومة “القبة الحديدية” في منطقة جبال القدس، وذلك بالتزامن مع احتفالات “عيد الاستقلال” في إسرائيل.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية “مستعدة لكل الاحتمالات”، في إشارة إلى ما وصفه بتعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للجيش، مشيدًا بالجنود الذين يشاركون في تشغيل أنظمة الدفاع الجوي.

كما وجّه نتنياهو تهنئة للمواطنين الإسرائيليين بمناسبة عيد الاستقلال، في وقت تتواصل فيه التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على عدة جبهات، وفق الخطاب الرسمي للحكومة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل أجواء أمنية متوترة تشهدها المنطقة، حيث تواصل إسرائيل تعزيز انتشارها العسكري وتطوير أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك منظومات اعتراض الصواريخ، في إطار ما تصفه بالاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة.