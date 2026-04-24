حرب إيران تزلزل واشنطن.. 77% من الأمريكان يُحمِّلون ترامب سبب ارتفاع أسعار الوقود

أظهر استطلاع رأي جديد أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب مسؤول عن الارتفاع الحاد في أسعار البنزين، في ظل استمرار الصراع مع إيران وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.

وكشف استطلاع الرأي الذي أجرته “رويترز / إيبسوس”، ونُشر اليوم الجمعة، أن نحو 77% من الناخبين الأمريكيين المسجلين يرون أن ترامب يتحمل جزءًا من المسؤولية على الأقل عن ارتفاع أسعار البنزين، مقابل 22% ممن عارضوا ذلك.

وأشار الاستطلاع إلى أن هذا الرأي، الذي يُحمِّل ترامب جزءًا من المسؤولية، يتبناه الناخبون من مختلف الأطياف السياسية، حيث وافق عليه 55% من الجمهوريين، و82% من المستقلين، و95% من الديمقراطيين.

وقد يُشكل هذا مؤشرًا تحذيريًا للجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي، الذين يسعون جاهدين لتحسين خطابهم بشأن القدرة على تحمل التكاليف وسط تزايد المخاوف من ردة فعل سلبية محتملة من الناخبين تجاه الوضع الاقتصادي.

وفي الاستطلاع، قال 38% من المشاركين إنهم يُفضلون نهج الحزب الجمهوري في التعامل مع الاقتصاد، مقابل 37% ممن رأوا أن الديمقراطيين أفضل في هذا الشأن. 

وبحسب “رويترز”، فإنّ الفارق- البالغ نقطة واحدة- أقل بكثير من الفارق الذي بلغ 14 نقطة والذي كان يتمتع به الحزب الجمهوري بشأن هذه القضية مباشرةً بعد بدء ولاية ترامب الثانية.

ومع ذلك، يشهد سائقو السيارات بعض الانخفاض في أسعار الوقود هذا الأسبوع، حيث أفادت جمعية السيارات الأمريكية (AAA)، بأنّ متوسط ​​سعر الجالون على مستوى البلاد بلغ 4.03 دولار. 

ولا تزال أسعار النفط مرتفعة، إذ بلغ سعر خام برنت حوالي 106 دولارات للبرميل يوم الجمعة، وسط استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وقد أدلى ترامب وحكومته بتصريحات متضاربة بشأن التأثير طويل الأمد على أسعار الطاقة. 

وصرح وزير الطاقة “كريس رايت”، لشبكة “CNN”، يوم الأحد، بأن أسعار البنزين قد لا تنخفض إلى أقل من 3 دولارات للجالون حتى العام المقبل.

ووصف ترامب، هذا التقييم- في مقابلة هاتفية مع صحيفة "ذا هيل" يوم الإثنين- بأنه “خاطئ تمامًا”.

فيما رأى نحو 77% من الأمريكيين أن أسعار الوقود مصدر قلق بالغ، وفقًا لاستطلاع رأي أظهر أن احتمالية توقع ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل تزيد بأكثر من الضعف عن احتمالية توقع انخفاضها.

وأُجري الاستطلاع، في الفترة من 15 إلى 20 أبريل، وشمل 4557 بالغًا أمريكيًا، بهامش خطأ يبلغ نقطتين مئويتين.

