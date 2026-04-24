الدفاع الروسية تعلن عودة 193 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم الإفراج عن 193 عسكريا روسيًا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه في 24 أبريل، أُعيد 193 جنديا روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، وتم تسليم 193 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل.

وأضافت أن جميع العسكريين الروس؛ يتواجدون حاليا على أراضي بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم لاحقا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة، قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت - في 11 أبريل الماضي - بأن روسيا استعادت 175 عسكريا من الأسر الأوكراني، وسلمت بالمقابل 175 أسير حرب أوكراني، في عملية تبادل أسرى بوساطة إماراتية.

وأوضحت "الدفاع الروسية" أنه تمت إعادة 7 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، والذين احتجزتهم أوكرانيا بشكل غير قانوني، وستتم إعادتهم إلى ديارهم.