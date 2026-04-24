بسبب الجالية اليهودية.. بريطانيا تعتزم اتخاذ قرار صادم ضد الحرس الثوري الإيراني

تعتزم بريطانيا اتخاذ قرار صادم ضد الحرس الثوري الإيراني، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، خلال زيارته اليوم الجمعة للكنيس اليهودي في لندن.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بتقديم تشريع يحظر الحرس الثوري الإيراني، في الوقت الذي تحقق فيه الشرطة البريطانية في احتمال تورط إيران في سلسلة من الهجمات الأخيرة التي استهدفت الجالية اليهودية.

وقال ستارمر لصحيفة "جويش نيوز": "أشعر بقلق متزايد إزاء استخدام عدد من الدول لوكلاء في بلادنا لتنفيذ هجمات، ولذلك من المهم للغاية أن تكون العلاقة بين الشرطة ومكافحة الإرهاب والشرطة وصندوق أمن المجتمع والجالية قوية وفعّالة".

وأضاف ستارمر: "أتلقى إحاطات منتظمة بهذا الشأن، ويسرني أن هناك عددًا لا بأس به من الاعتقالات والتهم على نطاق أوسع".

وأوضح: "فيما يتعلق بحظر أعمال الدولة الخبيثة، فنحن بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك تدابير الحظر التي تتطلب تشريعًا. نعتزم تقديم هذا التشريع. من المهم للغاية أن نفعل ذلك".

وبالطبع، نحن بحاجة إلى إدخال التعديلات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالاحتجاجات، واستئصال معاداة السامية التي وجدناها في المدارس والكليات، وحتى في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لكننا سنقدم تشريعات، ونتأكد من أن الشرطة وهيئة مكافحة الإرهاب تعملان بتنسيق وثيق، لأن استخدام الوكلاء في هذا البلد مصدر قلق حقيقي ومتزايد.