الحرب تشعل المنطقة.. أوروبا تمدد قيود الطيران فوق إسرائيل والشرق الأوسط

مددت وكالة الطيران الأوروبية تحذيراً لشركات الطيران بتجنب معظم المجال الجوي في الشرق الأوسط والخليج، بما في ذلك إسرائيل، حتى الأول من مايو ، مشيرةً إلى "مخاطر على الطيران المدني" والتوترات الإقليمية.

وأوضحت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) أنه "تم تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أُعلن عنه في 8 أبريل 2026".

وأضافت: "مع ذلك، لا يزال تنفيذه غير مؤكد، وبالتالي يتطلب مزيداً من المراقبة لتقييم ما إذا كان سيؤدي إلى انخفاض مستدام في المخاطر التي تواجه الطيران المدني".

وقد مددت وكالة سلامة الطيران الأوروبية التحذير اعتباراً من 24 أبريل.

وخلال الحرب الإيرانية، ومنذ وقف إطلاق النار مع إيران، واصلت معظم شركات الطيران الأوروبية الكبرى، بما في ذلك مجموعة لوفتهانزا، تعليق جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل طوال شهري أبريل ومايو ، بينما أجلت شركات الطيران الأمريكية عودة رحلاتها إلى سبتمبر.