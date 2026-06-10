انتهاك صارخ.. الكويت تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت، والتي كان آخرها اليوم الأربعاء، في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة.



وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجا عدوانيا منظما وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.



وشددت دولة الكويت على حقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

