جيش الإحتلال: تصفية 6 مسلحين بجنوب لبنان وحزب الله مسئول عن خرق وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته التابعة للواء المظليين، العاملة في جنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 98، قامت بتصفية ستة مسلحين في بلدة بنت جبيل.

وقال متحدث باسم الجيش إن القوات رصدت العناصر المسلحة في البلدة الواقعة جنوب خط المواجهة حيث تنتشر القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى اندلاع تبادل لإطلاق النار أسفر في البداية عن مقتل اثنين منهم.



وأضاف أن القوات لاحقت باقي العناصر داخل مبنى كانوا يستخدمونه كمقر، حيث جرى اشتباك إضافي انتهى بمقتل أربعة مسلحين آخرين، دون تسجيل أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.



وذكر الجيش الإسرائيلي أن الحادث يمثل “انتهاكا صارخا” لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، على حد تعبيره.