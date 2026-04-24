الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في جنوب لبنان سيء للغاية رغم وقف إطلاق النار المؤقت

قالت كريستين كنوتسون، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان، إن الوضع الإنساني في لبنان، وبشكل خاص في الجنوب «سيء للغاية»، مؤكدة أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد نتيجة استمرار تداعيات التصعيد العسكري الذي بدأ منذ مارس الماضي.

وأوضحت كنوتسون، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن تمديد وقف إطلاق النار الأخير يمثل خطوة إيجابية، لكنه يظل إجراءً مؤقتًا لا يفرض التزامات واضحة على الأطراف، مشيرة إلى أنه لا يضمن عودة النازحين إلى منازلهم أو توفير الحماية اللازمة لهم في مناطقهم.



وأضافت أن العديد من السكان الذين حاولوا العودة إلى منازلهم في الجنوب وجدوا منازلهم مدمرة بالكامل، إلى جانب تضرر البنية التحتية الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية، ما جعل الحياة اليومية في تلك المناطق شديدة الصعوبة.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الأزمة أدت إلى موجات نزوح كبيرة، خاصة من جنوب لبنان، مع استمرار غياب بيئة آمنة ومستقرة تسمح بعودة السكان، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي يفاقم المخاطر الإنسانية على المدنيين.