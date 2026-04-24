الهدنة مستمرة والإسرائيليون يتساقطون.. مقتل فتاة إثر إصابتها بقنبلة عنقودية إيرانية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة بمقتل فتاة إسرائيلية متأثرة بإصابتها في قصف صاروخي إيراني بقنبلة عنقودية استهدفت بني براك عشية عيد الفصح نهاية شهر مارس الماضي.

مقتل فتاة إسرائيلية بقنبلة إيرانية

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن نيسيا كارادي، البالغة من العمر 11 عاماً، لقيت مصرعها متأثرة بجراحها في مركز شيبا الطبي في تل هاشومير، بعد إصابتها بجروح خطيرة جراء هجوم صاروخي إيراني على بني براك عشية عيد الفصح.

يأتي ذلك في ظل الهدنة التي مددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، بعد اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي بهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك ضد طهران.

وتسببت الحرب في انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي، بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز، شريان النفط العالمي.