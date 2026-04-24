الجونة يخطف فوزا ثمينا من فاركو ويعزز موقفه في صراع البقاء

حقق فريق الجونة فوزًا مهمًا على حساب فاركو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية «المنافسة على الهبوط» في الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد عماد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، ليمنح الجونة ثلاث نقاط ثمينة في صراع المرحلة الحاسمة من المسابقة.

وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة من جانب فاركو، الذي أهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل عن طريق كريم الطيب وياسين الملاح، في ظل غياب هجومي من جانب الجونة.

وتعرض فاركو لضربة قوية قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ياسين الملاح عقب حصوله على الإنذار الثاني، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، استغل الجونة النقص العددي وفرض سيطرته على مجريات اللعب، قبل أن ينجح محمد عماد في خطف هدف الفوز، ليؤمن لفريقه انتصارًا مهمًا خارج الديار.

وبهذه النتيجة، رفع الجونة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد فاركو عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر، لتزداد الضغوط على الفريق في صراع البقاء.