4 مواجهات نارية تنتظر الأهلي في سباق حسم الدوري المصري

يستعد الأهلي لخوض سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة في مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري المصري، بعدما تحددت المباريات المتبقية للفريق في مرحلة الحسم من بطولة دوري نايل.

ويفتتح الأهلي مبارياته المقبلة بمواجهة قوية أمام بيراميدز يوم 27 أبريل بالقاهرة، في لقاء يمثل محطة مهمة في صراع القمة، قبل خوض القمة المرتقبة أمام الزمالك يوم 1 مايو، في مباراة قد تلعب دورًا حاسمًا في سباق التتويج.

ويواصل المارد الأحمر مشواره بمواجهة إنبي يوم 5 مايو بالقاهرة، قبل أن يختتم مبارياته المعلنة حتى الآن بمواجهة المصري يوم 15 مايو بالإسكندرية.

وتحمل هذه المباريات أهمية كبيرة للأهلي في ظل اشتعال المنافسة على اللقب، خاصة أن مواجهتي بيراميدز والزمالك تمثلان اختبارين مباشرين أمام المنافسين على الصدارة.

