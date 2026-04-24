وزير الخارجية الأمريكي: لا مانع من مشاركة إيران في مونديال 2026 بشرط

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تعارض مشاركة المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم 2026، مؤكداً أن القيود المحتملة تتعلق فقط ببعض المرافقين المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، وليس باللاعبين أنفسهم.



وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن واشنطن لا تسعى لمنع الرياضيين الإيرانيين من دخول البلاد، لكنها قد ترفض منح تأشيرات لأشخاص يُشتبه بارتباطهم بالحرس الثوري، حتى لو كانوا ضمن الوفود الرسمية كمدربين أو إعلاميين.



من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته لا ترغب في التأثير على مشاركة الرياضيين، مشددا على الفصل بين الخلافات السياسية والأنشطة الرياضية.



ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم 2026 في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط استمرار الجدل بشأن مشاركة إيران في ظل التوترات السياسية الحالية.