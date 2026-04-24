البنتاجون: الحرب في إيران استهلكت صواريخ وذخائر بـ 10.4 مليار دولار

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلاً عن تقديرات صادرة عن “وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)” أن العمليات العسكرية في إيران شهدت استخدام نحو 1200 صاروخ من منظومة “باتريوت”، بتكلفة تتجاوز 4 ملايين دولار للصاروخ الواحد.

كما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلًا عن مسؤولين دفاعيين أطلعوا مشرعين أمريكيين، أن حجم الذخائر المستخدمة خلال اليومين الأولين من الحرب بلغ نحو 5.6 مليار دولار.



وأوضح المسؤولون أن هذا المعدل المرتفع من الاستهلاك يعكس شدة العمليات العسكرية واتساع نطاقها منذ الساعات الأولى للقتال، ما أدى إلى ضغط كبير على المخزونات الدفاعية وتكاليف غير مسبوقة في تاريخ العمليات الحديثة.