إيمان يوسف: أرفض الأدوار الجريئة وأبحث عن الشخصيات المركبة
تحذيرات من شبورة صباحية على الطرق السريعة وأمطار رعدية مساءً في أقصى غرب البلاد
ما اتغيرش .. عيار 18 يسجل 5980 جنيهًا | اليوم
حكم تصرف الطلاب في مصاريف التعليم والدروس بدون إذن.. الإفتاء تجيب
ترامب يعيد تصنيف القنب الطبي.. إخراجه من قائمة أخطر المخدرات في أمريكا
خبيرة دولية: مؤتمر لندن يسعى لإعادة فتح مضيق هرمز.. والمهمة صعبة ومعقدة
7977 جنيها .. آخر سعر لأغلى عيار ذهب في الصاغة اليوم
أفضل الأعمال وأرجاها للقبول عند الله في الأشهر الحرم.. اغتنم ما ينفعك
حالة الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا وأمطار على هذه المناطق
صنع تاريخ كرة القدم في المنطقة.. الأهلي يحتفل بمرور 119 عاما على تأسيسه
مدير فندق هولندي: عملت مع الموساد 15 عاما ضد البرنامج النووي الإيراني
مواعيد وأسعار قطار تالجو الجمعة 24 أبريل 2026 بعد التوقيت الصيفي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

هدنة على حافة الانفجار.. غموض إيران وتصعيد أمريكا يفتحان أبواب السيناريوهات الأخطر في المنطقة

رنا أشرف

 في مشهد إقليمي ودولي يتسم بدرجة عالية من السيولة وعدم اليقين، تتجه الأنظار نحو تطورات الموقف الإيراني بشأن تمديد وقف إطلاق النار، وسط حالة من الترقب الحذر التي تسيطر على دوائر صنع القرار والمراقبين على حد سواء. 

فمع غياب موقف رسمي حاسم من طهران تجاه المبادرات المطروحة، تتزايد مؤشرات الغموض التي تلقي بظلالها على مستقبل التهدئة، في وقت تتحرك فيه الولايات المتحدة بخطوات تسعى من خلالها إلى فرض معادلات ميدانية جديدة، تعكس تحولات أعمق في طبيعة الصراع وتوازناته.

هذا التباين بين الصمت الإيراني والتحركات الأمريكية المتسارعة لا يعكس فقط فجوة في الرؤى، بل يفتح المجال أمام قراءة أكثر تعقيدًا للمشهد.
 

أستاذ قانون دولي : غموض رد إيران على الهدنة ينذر بالتصعيد

حذر الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام من خطورة الموقف الإيراني الغامض من تمديد وقف إطلاق النار، مؤكداً أن طهران تراهن على الوقت بينما تواصل فرض رسوم على مضيق هرمز رغم امتداد الهدنة.

وأوضح مهران لـ صدى البلد أن المستشار الإيراني مهدي محمدي قال إن تمديد ترامب لوقف إطلاق النار لا يعني شيئاً ولا يمكن للطرف الخاسر أن يملي شروطه، بينما أعلن البيت الأبيض تمديد الهدنة لأجل غير مسمى مع استمرار الحصار البحري، مشيراً إلى أن هذا التناقض يخلق حالة من الفوضى القانونية الخطيرة.

وحدد مهران أربعة سيناريوهات محتملة للفترة القادمة من منظور القانون الدولي مشيرا إلي أن السيناريو الأول: الانفجار الشامل - انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الضربات العسكرية الأمريكية على البنية التحتية الإيرانية، مع رد إيراني يستهدف قواعد أمريكية ودول الخليج، وهو السيناريو الأكثر كارثية والذي ينتهك المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة بشكل فاضح.

وبين أن السيناريو الثاني يتمثل فى: الجمود الخطير - استمرار الوضع الحالي حيث الهدنة قائمة اسمياً لكن الحصار الأمريكي مستمر والرسوم الإيرانية مفروضة والمفاوضات متعثرة، وهذا السيناريو ينتهك مبدأ حسن النية المنصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

وتابع مهران: أما السيناريو الثالث: التدخل الدولي - تدخل مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لفرض حل شامل يتضمن رفع الحصار ووقف الرسوم وإعادة فتح المضيق بشكل كامل مع ضمانات دولية، وهو السيناريو الأكثر توافقاً مع القانون الدولي لكنه الأقل احتمالاً بسبب الفيتو الأمريكي، السيناريو الرابع تجلس الأطراف علي مائدة المفاوضات وتصل لاتفاق مرحلي أو شامل.

وأكد مهران أن الموقف الحالي يشهد انتهاكات مزدوجة للقانون الدولي: إيران تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بفرض رسوم على الممر العابر، وأمريكا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة بفرض الحصار البحري، محذراً من أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات قد يؤدي لتشكيل عرف دولي جديد خلال السنوات القادمة يقوض حرية الملاحة العالمية.

وختم بأن خطر السيناريو الأول يتزايد يومياً خاصة مع فشل المفاوضات ورفض إيران المشاركة في جولة ثانية وإلغاء أمريكا سفر نائب الرئيس فانس لباكستان، مناشداً المجتمع الدولي التحرك فوراً لتجنب كارثة إقليمية وشيكة.
 
 

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

سعر الدولار

ارتفع 110 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم

بيراميدز

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا: ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

خدمات الدفع الإلكتروني

بدءًا من 11 مساء.. توقف خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية وATM

لميس

بحبك يا لميس .. وصلة كلام حلو بين محمود سعد والإعلامية الشهيرة

يوريشيتش

رد فعل صادم من يورتشيتش بعد خسارة بيراميدز أمام الزمالك

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان

انتخابات نقابة أطباء الأسنان.. شروط التصويت والمقار الانتخابية

نقيب التمريض تبحث رفع كفاءة الأطقم وتحسين الخدمات

نقيب التمريض: رفع كفاءة الأطقم وتحسين الخدمات في بورسعيد

تحليل

مصر تشهد تغيرات موسمية في الإنفاق من رمضان إلى العيد .. وزيادة ملحوظة بالسفر والتجزئة

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات
المقليات
المقليات

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد