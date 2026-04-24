استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

تصدرت أزمة أحد مطربي المهرجانات وطليقته مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور الأخيرة في بث مباشر عبر «إنستجرام» مستغيثة، كاشفة عن معاناتها في تحمل نفقات المعيشة وتربية ابنهما.



واتهمته طليقة المطرب بالتقصير في حقوق طفله وعدم الالتزام بالإنفاق عليه، مؤكدة أن نجلها لم يلتحق بالمدرسة منذ عامين بسبب غياب الدعم المادي.



وأشارت إلى أن والدها يتحمل المصاريف الأساسية، مطالبة الأب بتحمل مسؤولياته، وقد أثارت التصريحات تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين التعاطف معها والدعوة للاستماع للطرف الآخر، في وقت يواصل فيه المطرب نشاطه الفني.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.