إعفاء روسي من رسوم عبور هرمز يعكس عمق التحالف بين موسكو وطهران

قال حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية، إن إعلان إيران منح السفن الروسية إعفاءً من رسوم المرور عبر مضيق هرمز يأتي في إطار الاتفاقيات الثنائية بين طهران وموسكو، مشيرًا إلى أن القرار يعكس مستوى متقدمًا من التنسيق والتعاون بين البلدين.

وأوضح «مشيك» أن هذا التطور يرتبط بالمواقف الروسية منذ بداية التصعيد، حيث تؤكد روسيا أن العمليات العسكرية الأمريكية هي السبب الرئيسي في توتر الأوضاع بالمضيق، لافتًا إلى تصريحات سيرجي لافروف التي شددت على دعم موسكو لطهران وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

استئناف العمل في محطة بوشهر النووية

وأشار إلى أن السفير الإيراني في موسكو دعا شركة روساتوم إلى استئناف العمل في محطة بوشهر النووية بعد استقرار الأوضاع، موضحًا أن الشركة كانت قد أجلت مئات الموظفين مؤخرًا، لكنها تدرس العودة واستكمال مشروعات نووية جديدة في إيران.

الدعم الاقتصادي واللوجستي لطهران

وأضاف أن إعفاء روسيا من الرسوم يعكس فشل محاولات إبعادها عن إيران، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز الدعم الاقتصادي واللوجستي لطهران، خاصة في ظل الحصار البحري المفروض على موانئها.

