أكد سفير الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف روديون ميروشنيك أن أكثر من 8 آلاف مدني روسي لقوا حتفهم وأصيب ما يقرب من 20 ألف شخص في الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية منذ فبراير 2022.



وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات له : كييف تصعد الهجمات على المدنيين الروس وتفاقم الوضع الإنساني.

وأضاف : الإحصاءات المتعلقة بهجمات القوات المسلحة الأوكرانية يتم تجاهلها أو تحرف في الغرب بما في ذلك بمساعدة مسؤولي الأمم المتحدة.

وتابع : أكاذيب الأمم المتحدة بشأن الخسائر الناجمة عن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية تخلق وهم الإفلات من العقاب لزيلينسكي.

وزاد : منذ فبراير 2022 أطلقت القوات المسلحة الروسية أكثر من 400 ألف قذيفة على أهداف مدنية في روسيا وأكثر من 43 ألف قذيفة في الأشهر الأولى من عام 2026.

وواصل تصريحاته : كييف تسخر علنا من سكان الجبهة الأمامية للقتال من خلال فرض عمليات إجلاء قسري و"التطهير الشامل" للأراضي.

وإختتم الدبلوماسس الروسي تصريحاته قائلا : خط المواجهة الذي تسيطر عليه كييف كان يتعرض للتدمير حتى قبل بدء العمليات العسكرية هناك.