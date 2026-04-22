الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أوكرانيا تعلن إصلاح خط دروجبا واستئناف شحن النفط إلى المجر وسلوفاكيا.. تفاصيل

النفط
النفط
نقل غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، تفاصيل التصريحات الأوكرانية بشأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، إلى جانب إعلان استئناف شحن النفط الروسي إلى كل من المجر وسلوفاكيا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التطورات تأتي في سياق متابعة تداعيات الهجمات الأخيرة، وما خلفته من تأثيرات على قطاع الطاقة وإمدادات النفط في المنطقة.

وأشار مناف إلى أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أكد في خطابه المسائي، وكذلك خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين، أن خط «دروجبا» الممتد من شرق الأراضي الأوكرانية إلى سلوفاكيا والمجر، تمت إعادة صيانته بالكامل، وذلك بعد تعرضه لأضرار جراء الهجمات الروسية المتكررة على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت الطاقة ومخزونات النفط.

وتابع أن هذه الهجمات، إلى جانب العمليات بالمُسيرات من طراز «شاهد» أو المُسيرات الأوكرانية التي تستهدف المصافي الروسية، أدت إلى تأثر واضح في إمدادات الطاقة لدى كل من أوكرانيا وروسيا.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن الرئيس الأوكراني ألقى بالمسؤولية على الجانب الأوروبي، مشيراً إلى أن بلاده أوفت بالتزاماتها من خلال إصلاح خط «دروجبا».

ولفت إلى أن هذه التطورات تتزامن مع انتخاب رئيس جديد للمجر، وهو ما يعكس، وفق ما يُتداول في الأوساط الأوكرانية، أن كييف كانت تعرقل سابقاً عمليات إصلاح الأنبوب خلال فترة حكومة أوربان، قبل أن تتغير المعطيات السياسية مع وصول قيادة جديدة تُوصف بأنها أكثر قرباً من أوكرانيا.

وواصل مناف أن المعارض المجري، الذي أصبح رئيساً للوزراء، كان قد زار العاصمة الأوكرانية كييف عدة مرات، والتقى الرئيس الأوكراني في زيارات رسمية، حيث دعا زيلينسكي الشعب المجري إلى انتخاب وجوه جديدة تضمن حرية البلاد وحرية نقل الإمدادات مستقبلاً.

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

