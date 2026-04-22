فادحة .. روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح أسطول البحر الأسود في تدمير زورقا أوكرانيا مسيرا في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية ؛ فقد شنت القوات المسلحة الروسية ضربات ضد منشآت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والنقل والموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها : وحدات قوات مجموعة "الشمال" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 200 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات قوات مجموعة "الغرب" حسنت من مواقعها بطول خط المواجهة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 200 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأمضت الوزارة الروسية في بيانها : أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلة جوية موجهة و3 صواريخ "هيمارس" و368 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الدفاع الروسية: وحدات قوات مجموعة "الشرق" واصلت توغلها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 230 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت الدفاع الروسية: وحدات قوات مجموعة "المركز" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 325 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أردفت : وحدات قوات مجموعة "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 30 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت : وحدات قوات مجموعة "الجنوب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 135 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.