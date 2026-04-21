مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية: إيران لا تملك سلاحا نوويا.. واتهامات واشنطن غير منطقية

قال السفير ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن الأطراف الأمريكية والإسرائيلية، وفقًا لتأويلاتهم، تُعد غير منطقية وغير معقولة، إيران ليس لديها سلاح نووي، ولا تمتلك واحدًا اليوم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولآلاف المرات من التفتيش، فقد تم التأكيد، بناءً على البنود المطروحة، بأنه لا يوجد سلاح نووي داخل إيران، إن هذا غير حقيقي.

وتابع: "كانت تلك مجرد ذريعة لبدء العملية العسكرية على إيران من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، ويجب أن نأخذ هذه الحجج على محمل الجد، وأعتقد أن الأمريكيين اقترفوا خطأً استراتيجيًا كبيرًا، فهم اتخذوا هذه الخطوات التي أدت بدورها إلى ضرر بالغ على نظام عدم الانتشار النووي".

وواصل: "لقد حدث ذلك بالفعل قبل عدة أسابيع من مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي في نيويورك، وهذا شيء مروع، أود أن أؤكد مرة أخرى بأن إيران لا تمتلك سلاحًا نوويًا، وبأن هذا تم تأكيده من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة مرات".