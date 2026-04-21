نحن نسيطر على هرمز.. ترامب يضغط على إيران للاستسلام أوالتوصل إلى اتفاق

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” أن إيران محاصرة، وواشنطن ألحقت الضرر بقدراتها العسكرية، وأن احتمال التوصل إلى اتفاق يلوح في الأفق.

وقال: لقد قضينا على أسطولهم البحري، وقضينا على قواتهم الجوية، وبصراحة، قضينا على قادتهم".

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن طهران أكدت علنًا إرسال ممثلين عنها للقاء نائب الرئيس جيه دي فانس.

وقال ترامب في المقابلة، إن الإيرانيين محاصرون ولا خيار أمامهم.

وأضاف: "كما قلت قبل يومين، عندما قالوا إنهم لن يرسلوا ممثلين، قلت إنهم سيرسلون. ليس أمامهم خيار سوى إرسالهم، وأعتقد أننا سنتوصل في النهاية إلى اتفاق كبير".

وتحدث ترامب عن الوضع الداخلي في إيران، وهاجم الحكومة بشدة لقمع الاحتجاجات. ووصف القيادة بأنها "شعب متعطش للدماء" مشيرا إلى أنهم قتلوا جنوداً ومدنيين أمريكيين على مدى السنوات الـ 47 الماضية.

وقال إن النظام الإيراني قتل حوالي 42 ألف متظاهر في الشهرين الماضيين فقط. واتهم ترامب، المصادر الدولية التي زعم أنها تتجاهل هذه البيانات الصادمة، قائلاً: "نحن نتحدث عن 42 ألف متظاهر بريء أعزل، تم شنق العديد منهم".

وفي وقت لاحق من المقابلة، تفاخر ترامب بنجاح الحصار المفروض على إيران، واصفًا إياه بـ"النجاح الباهر".

وتطرق إلى مسألة السيطرة على المضائق الاستراتيجية ، رافضًا مزاعم طهران بأن إيران هي من ستقرر موعد إعادة فتحها.

وأوضح ترامب بلهجة حادة: "قبل يومين، قالوا: 'سنفتح مضيق هرمز'. فأجبتهم: 'لا، لن نفتحه حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي'". وأضاف: "لدينا سيطرة كاملة على المضيق، لكي تتضح لكم الحقيقة في مواجهة كل الأخبار الكاذبة المنتشرة".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة في أقوى موقف تفاوضي منذ عقود، وأنها قادرة الآن على إصلاح ما "اضطر الرؤساء الآخرون إلى القيام به لمدة 47 عامًا".