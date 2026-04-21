ترامب للإيرانيين: أطلقوا سراح النساء.. والأمر سينتهي بصفقة رائعة

خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادة الإيرانيين، قائلًا: “للذين سيدخلون قريبا في مفاوضات معنا سأكون ممتنا للغاية لو أطلقتم سراح النساء”.

وادعى ترامب أن إطلاق سراح نساء في إيران سيكون انطلاقة رائعة لمفاوضاتنا.



وفي مقابلة هاتفية مباشرة مع قناة “سي إن بي سي”، أعرب الرئيس الأمريكي ترامب اليوم، الثلاثاء، عن ثقته في أن إدارته قادرة على التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل المحادثات المحتملة في إسلام أباد واقتراب انتهاء وقف إطلاق النار.

مع ذلك، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت الجولة القادمة من المحادثات ستُعقد.

وقال ترامب إن الإيرانيين "ليس أمامهم خيار" سوى إرسال مفاوضين إلى إسلام آباد،"سننتهي بصفقة رائعة. أعتقد أنه ليس لديهم خيار آخر".

وأضاف ترامب أن النظام الذي يقود إيران "أكثر عقلانية بكثير"، مكرراً ادعاءه بأنه نظام مختلف، على الرغم من أن المرشد الأعلى الحالي هو ابن الرئيس السابق للجمهورية.

وذكر أنه يعتقد أن الولايات المتحدة في "موقف تفاوضي قوي للغاية"، وأشاد بالحصار الأمريكي للموانئ والسفن الإيرانية ووصفه بأنه "نجاح هائل".

وقال الرئيس إن إيران تستطيع "تحسين وضعها بشكل كبير" إذا توصل قادتها إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وعندما سُئل ترامب مجدداً عما سيحتاجه لتجنب استئناف القصف الأمريكي، قال لشبكة سي إن بي سي إنه "يتوقع أن يقوم بالقصف".

قال: "أعتقد أن هذه هي العقلية الأفضل للدخول في المباراة. لكننا مستعدون للانطلاق".

ياتي ذلك فيما قالت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن طهران لا تريد التعرض لهجمات مجددا لكن إذا حدث ذلك فسنرد بلا شك بأشد من السابق، بينما ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني أن جميع مقترحات طهران للطرف الآخر عادلة وعملية.