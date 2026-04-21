على خطى ترامب.. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يقاضي مجلة ذا أتلانتيك

في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر بين مؤسسات الإعلام وبعض الشخصيات السياسية والأمنية في الولايات المتحدة، رفع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل دعوى قضائية ضد مجلة ذا أتلانتيك، على خلفية تقارير نشرتها المجلة واعتبرها “مضللة وتشهيرية” وتمس سمعته المهنية والشخصية.

وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية أمريكية مطلعة، فإن الدعوى القضائية تتركز حول مقال نشرته المجلة تناول دور باتيل في ملفات حساسة تتعلق بالأمن القومي، إضافة إلى تقييم أدائه في منصبه الحالي على رأس مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويرى باتيل أن التقرير تضمن “ادعاءات غير دقيقة ومعلومات منقوصة”، ما أدى – بحسب فريقه القانوني – إلى الإضرار بسمعته أمام الرأي العام، خاصة في ظل حساسية موقعه كمدير لأحد أهم الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن فريق الدفاع الخاص بباتيل يسعى لإثبات أن المجلة لم تلتزم بالمعايير المهنية في التحقق من المعلومات قبل نشرها، وأنها اعتمدت على مصادر غير موثوقة أو ذات دوافع سياسية. كما يطالب بتعويضات مالية، إضافة إلى نشر تصحيح رسمي لما ورد في التقرير محل النزاع.

في المقابل، لم تصدر مجلة “ذا أتلانتيك” حتى الآن ردًا تفصيليًا على الدعوى، لكنها غالبًا ما تعتمد في مثل هذه القضايا على مبدأ حرية الصحافة المكفول دستوريًا في الولايات المتحدة، والذي يمنح وسائل الإعلام مساحة واسعة لنشر التحقيقات والتقارير، حتى لو كانت تتضمن انتقادات حادة لمسؤولين حكوميين، طالما استندت إلى مصادر معتبرة.

ويأتي هذا التطور في سياق أوسع من التوتر المتكرر بين المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام الأمريكية، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت قضايا التشهير والنزاعات القانونية أداة متزايدة الاستخدام في مواجهة التقارير الصحفية المثيرة للجدل. ويعكس ذلك أيضًا حالة الاستقطاب السياسي الحاد التي تشهدها الولايات المتحدة، والتي تلقي بظلالها على العلاقة بين السلطة التنفيذية والإعلام.

ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تشكل اختبارًا مهمًا للتوازن بين حرية الصحافة وحماية السمعة الشخصية للمسؤولين، خاصة أن المحاكم الأمريكية عادة ما تضع معايير صارمة لإثبات التشهير في القضايا التي تتعلق بشخصيات عامة، إذ يتعين على المدعي إثبات وجود “سوء نية فعلية” من جانب الجهة الناشرة.