وزير الإعلام الباكستاني : إيران لم تؤكد وصولها لإجراء المحادثات

قال وزير الإعلام الباكستاني، اليوم الثلاثاء، إن إيران لم تؤكد بعد حضورها محادثات إسلام آباد مع الولايات المتحدة.

وكتب على حسابه في شبكة X: "ما زلنا ننتظر التأكيد. باكستان على اتصال دائم مع إيران، وقد بذلنا جهوداً جبارة لإقناع القيادة الإيرانية بالمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات".

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية موقفًا متشددًا تجاه ما وصفته بـ"العدو"، مؤكدة ضرورة إخضاعه لـ"الاستسلام الكامل" في مختلف المجالات، سواء على الصعيد العسكري أو الدبلوماسي.

جاء هذا التصريح في سياق تصاعد الخطاب السياسي والعسكري في المنطقة، حيث شددت الوزارة على أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإيران يتطلب تكاملاً بين العمليات الميدانية والتحركات الدبلوماسية، بما يضمن فرض واقع جديد يعكس توازنات القوى الحالية.