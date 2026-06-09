رفضوا الحلول الودية.. رئيس اتحاد طنجة يكشف عن مستحقات معالي لدى الزمالك

أكد عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، أن بعض التصريحات المنسوبة إليه خلال الساعات الماضية غير صحيحة، موضحًا حقيقة المفاوضات الخاصة أزمة مستحقات عبدالحميد معالي، مع الزمالك.

وقال الطالبي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "بعض وسائل الإعلام نسبت لي تصريحات غير صحيحة، والشخص الذي تواصل معنا من جانب الزمالك بشأن صفقة عبدالحميد معالي كان شخصًا أجنبيًا، وهو من بدأ المفاوضات الخاصة بانتقال اللاعب".

وأضاف:"العلاقة بين نادي اتحاد طنجة ونادي الزمالك قائمة على الاحترام المتبادل، ولا توجد أي خلافات بين الناديين".

وتابع:"لم يتواصل معنا أي مسؤول من الزمالك من أجل حل أزمة مستحقات عبدالحميد معالي، رغم أننا حاولنا أكثر من مرة الوصول إلى حل ودي وإنهاء الأمر بشكل مناسب للطرفين".

واستكمل:"الصفقة كانت مقسمة على ثلاثة أقساط، وحاولنا التواصل مع الزمالك من أجل إعادة جدولة المستحقات على خمسة أقساط، لكننا لم نتلق أي استجابة".

وأضاف:"حتى هذه اللحظة لم يتواصل معنا أحد من الزمالك لحل أزمة مستحقات عبدالحميد معالي".

وأوضح:"عبدالحميد معالي كان لاعبًا في اتحاد طنجة، والحكم الصادر لصالح النادي ليس بقيمة 900 ألف دولار كما تردد، فهذا الرقم مبالغ فيه".

وأردف: "قمنا ببيع عبدالحميد معالي إلى الزمالك مقابل 500 ألف دولار، على أن يتم سداد المبلغ على ثلاثة أقساط".

وعن الأنباء المتداولة بشأن اقتراب المغربي حسين عموتة من تدريب الأهلي، قال:"حسين عموتة من أكفأ المدربين في العالم العربي، ويتمتع بأخلاق عالية وكفاءة كبيرة وشخصية قوية. وسيكون شرفًا لنا أن نرى مدربًا مغربيًا يقود النادي الأهلي، وأعتقد أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق".