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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا لبيع النجوم.. كريم ذكري يطالب بالحفاظ على القوام الأساسي للزمالك

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
يارا أمين

أكد كريم ذكري، نجم نادي المصري والزمالك السابق، رفضه فكرة الاستغناء عن لاعب الفريق خوان بيزيرا خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على قوام الفريق الأساسي.

وقال كريم ذكري خلال تصريحات إذاعية إن بيع بيزيرا مرفوض تمامًا في الوقت الراهن، خاصة في ظل حاجة الفريق للاستقرار الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف أن ما حدث مع نادي الزمالك خلال الموسم الماضي يجب ألا يتكرر مرة أخرى، مؤكدًا أن الفريق لن يتمكن من المنافسة على لقب الدوري إلا من خلال الحفاظ على نجومه الأساسيين.

وشدد على أن الاستقرار الفني والاحتفاظ بالعناصر المميزة داخل الفريق يعدان من أهم عوامل النجاح في الموسم المقبل.
 

كريم ذكري الزمالك الموسم المقبل قوام الفريق

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