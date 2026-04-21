مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا: استمرار أي عملية تفاوضية بين واشنطن وطهران يتطلب بناء الثقة

قال السفير ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن استمرار أي عملية تفاوضية بين الولايات المتحدة وإيران يتطلب وقف الأعمال العدائية وبناء الثقة بين الأطراف، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك، حيث توقفت المفاوضات في مراحل سابقة واندلعت مواجهات، وهو ما اعتبره خروجاً عن الأسس التقليدية للدبلوماسية.

وأكد خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن موسكو تدعم المسار الدبلوماسي وتعارض الحلول العسكرية، معرباً عن أمله في استئناف المفاوضات بين الجانبين وإفضائها إلى نتائج بناءة.

وفي ما يخص الضمانات المطلوبة في حال التوصل إلى اتفاق، أشار أوليانوف إلى أن الجانب الإيراني يطالب باتفاق ملزم يتم التصديق عليه دولياً، بما في ذلك من قبل مجلس الأمن الدولي، لضمان تنفيذه، كما لفت إلى أن طهران تسعى للحصول على ضمانات إضافية، نظراً لعدم إمكانية الاعتماد الكامل على التعهدات السياسية فقط.