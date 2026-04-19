تركيا تعلن استعدادها لاستضافة لقاء يجمع روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

قال مهران عيسى، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أنطاليا، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان صرّح خلال المؤتمر الصحفي الختامي لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بأن تركيا ستواصل العمل مع مصر والسعودية وباكستان، بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة ووقف الحروب.

وأضاف عيسى خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أن فيدان أوضح أن هذه الجهود تتعلق بشكل خاص بالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات بين الجانبين دون التوصل حتى الآن إلى نتائج حاسمة، مؤكدا فيدان أن وقف إطلاق النار بين البلدين يُعد خطوة مهمة من شأنها تسهيل حل الخلافات القائمة.

وأوضح عيسى أنه فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد فيدان استعداد تركيا لاستضافة لقاء يجمع بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، في إطار مساعي إنهاء الحرب.

كما وجّه وزير الخارجية التركي انتقادات حادة إلى إسرائيل، متهمًا حكومتها بتبني سياسات توسعية، وواصفًا إياها بالتطرف، في إشارة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، منتقدا كذلك العمليات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين، إضافة إلى القصف في لبنان.

وأشار المراسل إلى أن المؤتمر شهد مشاركة رؤساء 23 دولة وأكثر من 50 وزير خارجية، حيث ناقش عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، وشاركت مصر في الاجتماعات ممثلة بوزير الخارجية بدر عبد العاطي، ومن أبرزها مباحثات الوساطة المشتركة بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

https://www.youtube.com/shorts/wWZihnKmptU