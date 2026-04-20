احتجاز 40 إسرائيليا بمطار موسكو .. أزمة دبلوماسية بين روسيا ودولة الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عقب تقرير روسي حول الحادثة، احتجاز ما لا يقل عن 40 مواطنًا إسرائيليًا ثم إطلاق سراحهم بعد وصولهم إلى موسكو قادمين من تل أبيب أمس.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: "فور علمنا بالحادثة، وبناءً على توجيهات وزير الخارجية جدعون ساعر، تحركت وزارة الخارجية بالتنسيق مع نظيرتها في موسكو والسفارة الروسية في إسرائيل".

وأضافت: "بعد هذا التدخل، تم حل المشكلة، وتمت الموافقة على دخول الإسرائيليين. وقد تم إبلاغ الجانب الروسي بأن هذا السلوك غير مقبول بتاتًا، وأن إسرائيل تنظر إلى الحادثة بمنتهى الجدية"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي حين لم تتمكن الخارجية الإسرائيلية من الإدلاء بتفاصيل أخرى حول الاحتجاز، أفاد مصدر مطلع لموقع "ميديا ​​زون" الروسي المستقل بأن قوات الأمن الروسية استجوبت المسافرين للاشتباه في تورطهم في الحرب الإسرائيلية ضد إيران، واحتُجزوا لمدة خمس ساعات دون طعام أو ماء أو دورات مياه.

أفادت التقارير أن المحتجزين شملوا مواطنين مزدوجي الجنسية وإسرائيليين لا يحملون جواز سفر روسياً، وطُلب منهم فتح هواتفهم. وأكدت لهم قوات الأمن أن إيران حليف لروسيا، وأن كل من يعاديها هو عدو لنا أيضاً.

وبحسب التقرير، لم يُفرج عن المواطنين الإسرائيليين إلا بعد توقيعهم على وثائق تؤكد "عدم جواز مخالفة القانون" وتحذر من ارتكاب مثل هذه المخالفات.