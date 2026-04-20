فاتورة الصدمة .. تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 71 مليار دولار

أفاد تقييم مشترك بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، نُشر يوم الاثنين، أن قطاع غزة المنكوب بالحرب سيحتاج إلى أكثر من 71 مليار دولار خلال العقد المقبل للتعافي وإعادة الإعمار.

وبعد أكثر من عامين على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، "تُقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار"، وفقًا للتقييم النهائي السريع لأضرار واحتياجات غزة، الذي أعدته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع البنك الدولي.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت القناة 14 العبرية، بأن إسرائيل تستعد لعودة العمليات العسكرية في قطاع غزة مع بداية الشهر المقبل.

وذكرت القناة أن هذا التوجه يأتي بدعوى رفض حركة حماس التخلي عن سلاحها، وهو ما تعتبره إسرائيل شرطًا أساسيًا لأي تهدئة طويلة الأمد.

وذكر نيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة أن المفاوضات مابين حركة حماس وقوات الاحتلال ما زالت مطولة.

وأضاف نيكولاي ملادينوف: فرص موافقة حماس على نزع سلاحها متساوية.

وتابع نيكولاي ملادينوف: الولايات المتحدة لن توافق إلا على اتفاق حقيقي وكامل.

وختم ملادينوف قائلا : بعد أسبوع من المفاوضات ما زلنا في نفس الموقف تقريبا.