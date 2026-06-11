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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«القومي لتنظيم الإعلانات»: الالتزام بالدليل الإرشادي شرط أساسي لاعتماد مخططات المحافظات

«القومي لتنظيم الإعلانات»
«القومي لتنظيم الإعلانات»
أخبار البلد

بدأت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، لاستعراض ومناقشة ما تم تنفيذه بشأن حصر الوضع القائم لجميع أنواع الإعلانات، ومراجعة المخططات الجديدة المقترحة ومدى توافقها مع الاشتراطات والضوابط الواردة بالدليل الإرشادي الذي أعده الجهاز، وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.


وعُقدت الاجتماعات بحضور المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزيرة التنمية المحلية، والدكتور تامر عبده، استشاري الإعلانات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك في إطار التنسيق المشترك لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

 مراجعة المخططات الجديدة

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص الجهاز على مراجعة المخططات الجديدة التى تعدها المحافظات والمدن الجديدة طبقاً للدليل الإرشادي الذى أعده الجهاز، وتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية المختصة، مؤكدة ضرورة الالتزام الصارم بالدليل الإرشادي عند إعداد المخططات الجديدة.

وعقدت الرئيس التنفيذي للجهاز أولى اجتماعاتها مع المختصين بقطاع الإعلانات بمحافظة دمياط، حيث تم استعراض ومناقشة ما تم تنفيذه بشأن حصر الوضع القائم لجميع أنواع الإعلانات، إلى جانب مراجعة المخططات الجديدة ومطابقتها للاشتراطات والضوابط المنظمة، وذلك في ستة مراكز بالمحافظة.

كما عقدت اجتماعاً مع المختصين بمحافظة الجيزة لمناقشة المخططات الخاصة بسبعة أحياء، ومراجعة ما تم إنجازه من أعمال الحصر والمخططات المقترحة في ضوء الضوابط والاشتراطات المعتمدة، ويجري التنسيق والمتابعة بين المختصين بالجهاز والمحافظات لاعتماد المخططات الجديدة نهائياً بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة.

ومن جانبه، شدد المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزيرة التنمية المحلية، على أهمية التزام المحافظات بالضوابط والمعايير المنظمة لتخطيط وتوزيع الإعلانات على الطرق العامة، بما يضمن الحفاظ على النسق العمراني لكل محافظة، وحماية الطابع المعماري المميز لها، وبما يحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والمظهر الحضاري.

كما أكد الدكتور تامر عبده، استشاري الإعلانات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن التخطيط المنضبط لمنظومة الإعلانات يسهم في تعظيم الاستفادة من المواقع الإعلانية ورفع كفاءة استغلالها، بما ينعكس على زيادة العائد من مقابل استغلال الإعلانات وتعزيز الموارد المالية للمحافظات، إلى جانب تحقيق مستهدفات الدولة في تحسين المشهد البصري والحضاري.

وشددت الرئيس التنفيذي للجهاز على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لانتهاء التراخيص القائمة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمخططات الجديدة المعتمدة عند تجديد التراخيص، أو منح تراخيص جديدة بما يحقق مستهدفات الدولة في تنظيم الإعلانات على الطرق العامة والارتقاء بالمشهد الحضاري. 

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