ترامب : انخفاض أسعار الطاقة بمجرد انتهاء حرب إيران

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأي وزير الطاقة بأن أسعار البنزين لن تنخفض حتى عام 2027، قائلاً إن الأمريكيين يمكنهم توقع انخفاض التكاليف فور انتهاء الحرب مع إيران.

يوم الأحد، صرّح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لشبكة CNN بأنه في حين أن سعر البنزين قد ينخفض ​​إلى أقل من 3 دولارات للجالون "قد يحدث في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن ذلك قد لا يحدث حتى العام المقبل".

وقال ترامب لمراسل صحيفة "ذا هيل": "أعتقد أنه مخطئ في ذلك. مخطئ تمامًا"، مضيفًا أنه من المتوقع انخفاض الأسعار "فور انتهاء هذه الحرب".

وبينما وافق رايت، الذي ظهر أيضًا على شبكة CNN، على أنه "مع حل هذا النزاع، ستشهدون انخفاضًا في الأسعار"، إلا أنه لا يوجد حل واضح في الأفق. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار الهش قريبًا، كما أن فرص نجاح جولة أخرى من محادثات السلام غير واضحة.

ويتعرض ترامب لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر بعد تعهدهم بخفض التكاليف.

مع تبقي أشهر على الانتخابات، لا تزال أسعار البنزين في الولايات المتحدة مرتفعة، والتضخم في ازدياد، وتراجع شعبية ترامب.